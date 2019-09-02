СМИ: экс-президент Крыма Юрий Мешков находится в коме

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 36713 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118003 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 128725 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 119947 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124625 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 127801 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152611 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150930 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140805 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Актуальное
СМИ: экс-президент Крыма Юрий Мешков находится в коме

СМИ: экс-президент Крыма Юрий Мешков находится в коме

Киев  •  УНН

 • 14104 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. Экс-президент Крыма Юрий Мешков 1 сентября перенес инсульт и находится в искусственной коме. Об этом 2 сентября “Крым.Реалии” сообщил пророссийский общественный активист в оккупированном Крыму Сергей Акимов, передает УНН.

“У него был инсульт. Сейчас он находится в Турции. Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по Московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет — посмотрим”, — сказал Акимов.

Ранее дочь Юрия Мешкова Марианна на своей странице в Facebook написала, что у ее отца случился инсульт.

На данный момент нет подтверждения этой информации от соответствующих ведомств аннексированного Крыма.

В первой половине 1990-ых годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок “Россия”, которые выступали за независимость полуострова от Украины и последующее его присоединение к России.

В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма.

Вследствие раскола в блоке “Россия” и действий украинских властей был вынужден эмигрировать в Россию, где проживал до аннексии полуострова. Сейчас находится в оппозиции к подконтрольным Кремлю властям Крыма.

Как писал УНН “суд” в Крыму подтвердил расторжение договора аренды собора ПЦУ.

Украинские Национальные Новости

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