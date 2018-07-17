Зловмисники на Донеччині зробили хибний виклик до пожежної частини, аби її обікрасти

“На диспетчерський пункт Костянтинівської пожежної частини надійшов виклик. Рятувальники у повному складі виїхали на місце загоряння, однак при прибутті з’ясувалося, що повідомлення було хибним. Повернувшись назад наряд виявив відсутність майна”, — зазначили у прес-службі Бахмутського відділу поліції.

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Протягом доби було затримано двох підозрюваних разом із викраденим майном. Ними виявилися місцеві мешканці 27 та 42 років. За вказаним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 185 “Крадіжка, вчинена групою осіб” Кримінального кодексу України.