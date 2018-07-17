Злоумышленники в Донецкой области сделали ложный вызов в пожарную часть, чтобы ее обокрасть

"На диспетчерский пункт Константиновской пожарной части поступил вызов. Спасатели в полном составе выехали на место возгорания, однако при прибытии выяснилось, что сообщение является ложным. Вернувшись назад наряд обнаружил отсутствие имущества", - отметили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции.

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В течение суток были задержаны двое подозреваемых вместе с похищенным имуществом. Ими оказались местные жители 27 и 42 лет. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 "Кража, совершенная группой лиц" Уголовного кодекса Украины.