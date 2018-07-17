Злоумышленники в Донецкой области сделали ложный вызов в пожарную часть, чтобы ее обокрасть
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 июля. УНН. В Донецкой области воры совершили ложный вызов о пожаре. Пока наряд обслуживал его, они вынесли из частники имущества на 45 тыс. гривен. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области, передает УНН.
"На диспетчерский пункт Константиновской пожарной части поступил вызов. Спасатели в полном составе выехали на место возгорания, однако при прибытии выяснилось, что сообщение является ложным. Вернувшись назад наряд обнаружил отсутствие имущества", - отметили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Львовскую железную дорогу обокрали на 4,5 млн грн
В течение суток были задержаны двое подозреваемых вместе с похищенным имуществом. Ими оказались местные жители 27 и 42 лет. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 "Кража, совершенная группой лиц" Уголовного кодекса Украины.