Злоумышленники в Донецкой области сделали ложный вызов в пожарную часть, чтобы ее обокрасть

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 41593 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103185 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125124 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132596 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169424 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153510 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141231 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130467 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181489 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118334 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Злоумышленники в Донецкой области сделали ложный вызов в пожарную часть, чтобы ее обокрасть

Злоумышленники в Донецкой области сделали ложный вызов в пожарную часть, чтобы ее обокрасть

Киев  •  УНН

 • 12177 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 17 июля. УНН. В Донецкой области воры совершили ложный вызов о пожаре. Пока наряд обслуживал его, они вынесли из частники имущества на 45 тыс. гривен. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области, передает УНН.

"На диспетчерский пункт Константиновской пожарной части поступил вызов. Спасатели в полном составе выехали на место возгорания, однако при прибытии выяснилось, что сообщение является ложным. Вернувшись назад наряд обнаружил отсутствие имущества", - отметили в пресс-службе Бахмутского отдела полиции.

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В течение суток были задержаны двое подозреваемых вместе с похищенным имуществом. Ими оказались местные жители 27 и 42 лет. По данному факту следственным отделом открыто уголовное производство по ч.2 ст. 185 "Кража, совершенная группой лиц" Уголовного кодекса Украины.

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