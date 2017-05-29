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“Злодія в законі” на прізвисько “Пучура” видворили з Одеси

Київ • УНН

 • 14573 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. 29-річний молодик мав контролювати діяльність етнічних груп так званих злодіїв-“барсеточників”. Йому скорочено термін перебування в Україні і вирішено питання про примусове видворення із забороною в’їзду до України наступні 3 роки. Про це передає УНН з посиланням на департамент комунікації Національної поліції України.

“Злодія в законі” на прізвисько “Пучура” видворили з Одеси

"29-річний молодик мав контролювати злочинну діяльність етнічних груп так званих злодіїв-“барсеточників”. Йому скорочено термін перебування в Україні і вирішено питання про примусове видворення із забороною в’їзду до України наступні декілька років", - йдеться у повідомленні. 

Учора, 28 травня, в Одесі поліція затримала так званого “злодія в законі”. Він відомий у кримінальних колах під прізвиськом “Пучура”. Молодик перебував в Одесі нелегально.

Чоловік прибув із наміром налагодити та контролювати злочинну діяльність етнічних груп злодіїв-“барсеточників”. Наразі вже вирішено питання про примусове видворення молодика з подальшою забороною в’їзду до України строком на 3 роки.

Нагадаємо, що, за словами голови Національної поліції України Сергія Князєва, у 2016 році з України було видворено 13 впливових кримінальних “авторитетів”.

Як повідомляв УНН 18 травня, нелегально прибулого до України "злодія у законі" затримали у Дніпрі.

 

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