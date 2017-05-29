"Вора в законе" по прозвищу "Пучура" выдворили из Одессы
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. 29-летний мужчина должен был контролировать деятельность этнических групп так называемых воров- "барсеточников". Ему был сокращен срок пребывания в Украине и решен вопрос о принудительном выдворении с запретом въезда в Украину на следующие 3 года. Об этом передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Национальной полиции Украины.
"29-летний мужчина должен был контролировать преступную деятельность этнических групп так называемых воров-"барсеточников". Ему сокращен срок пребывания в Украине и решен вопрос о принудительном выдворении с запретом въезда в Украину на следующие несколько лет", - говорится в сообщении.
Вчера, 28 мая, в Одессе полиция задержала так называемого "вора в законе". Он известен в криминальных кругах под прозвищем "Пучура". Он находился в Одессе нелегально.
Мужчина прибыл с намерением наладить и контролировать преступную деятельность этнических групп воров-"барсеточников". Сейчас уже решен вопрос о принудительном его выдворении с последующим запретом въезда в Украину сроком на 3 года.
Напомним, что, по словам председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева, в 2016 году из Украины были выдворены 13 влиятельных криминальных "авторитетов".
Как сообщал УНН 18 мая, нелегально прибывшего в Украину "вора в законе" задержали в Днепре.