Злочини проти “Автомайдану”: до суду передали справу щодо "тітушки"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. До суду направили обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно цивільної особи, так званого “тітушки”, за обвинуваченням у пособництві та сприянні правоохоронцям у спланованій провокації, перевищенні влади та незаконному затриманні активістів громадського руху “Автомайдан”, передає УНН із посиланням на прес-службу ГПУ.
“Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України затверджено та спрямовано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно цивільної особи, так званого „тітушки“, за обвинуваченням у пособництві та сприянні правоохоронцям у спланованій провокації, перевищенні влади та незаконному затриманні активістів громадського руху „Автомайдан“, застосуванні до них насильства, заподіянні їм тілесних ушкоджень різного ступеню тяжкості та умисному пошкодженні їх автомобілів в січні 2014 року в м. Києві”, — йдеться у повідомленні.
Як відзначили у прес-службі, у подальшому незаконно затриманих громадян доставили до одного з райуправлінь міліції м. Києва, де правоохоронці та “тітушки” надали завідомо неправдиві показання, поєднані з обвинуваченням активістів у тяжких злочинах, на підставі яких їх було затримано, притягнуто до кримінальної відповідальності за нібито хуліганські дії та арештовано.
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“Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 384 КК України (пособництво у перевищенні влади, що супроводжувалося насильством та спричинило тяжкі наслідки, а також завідомо неправдиве показання).
Тривалий час обвинувачений переховувався від слідства і суду в країнах Європи, а в листопаді 2017 року був затриманий правоохоронцями”, — йдеться у повідомленні.
Щодо інших осіб, у ГПУ повідомили, що причетних до цього злочину, зокрема, заступника начальника ГУ МВС України в м. Києві, заступника начальника УБНОН, 4 співробітників цього підрозділу, командира роти і 9 міліціонерів ПМОП “Беркут” та 5 “тітушок” обвинувальні акти розглядаються в судах.