Преступления против "Автомайдана": в суд передали дело в отношении "титушки"

"Департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении гражданского лица, так называемого "титушки", по обвинению в пособничестве и содействии правоохранительным органам в спланированной провокации, превышении власти и незаконном задержании активистов общественного движения "Автомайдан", применении к ним насилия, причинении им телесных повреждений различной степени тяжести и умышленном повреждении их автомобилей в январе 2014 года в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в дальнейшем незаконно задержанных граждан доставили в одно из райуправлений милиции г. Киев, где правоохранители и "титушки" предоставили заведомо ложные показания, объединенные с обвинением активистов в тяжких преступлениях, на основании которых были задержаны, привлечены к уголовной ответственности за якобы хулиганские действия и арестованы.

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"Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 384 УК Украины (пособничество в превышении власти, сопровождавшееся насилием и повлекшее тяжкие последствия, а также заведомо ложное показание).

Долгое время обвиняемый скрывался от следствия и суда в странах Европы, а в ноябре 2017 был задержан правоохранителями", - говорится в сообщении.

В отношении других лиц, в ГПУ сообщили, что причастных к этому преступлению, в частности, заместителя начальника ГУ МВД Украины в г. Киеве, заместителя начальника УБНОН, 4 сотрудников этого подразделения, командира роты и 9 милиционеров "Беркута" и 5 "титушок" обвинительные акты рассматриваются в судах.