Злива у Києві: метро повністю відкрили після півтори години обмежень через підтоплення

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"Станція “Героїв Дніпра” працює у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені через приблизно 1,5 години після того, як роботу одного з вестибюлів станції припиняли через підтоплення.

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Таким чином, наразі робота метро відновлена у звичайному режимі.

Також у Київпастрансі вказали, що відновлено рух комунального громадського транспорту, який затримувався у дорозі через підтоплення вулиць.