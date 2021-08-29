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Злива у Києві: метро повністю відкрили після півтори години обмежень через підтоплення

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Станцію столичного метро "Героїв Дніпра" повністю відкрили після півтори години обмежень через підтоплення на тлі зливи у Києві. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані КП "Київський метрополітен".

Цитата:

"Станція “Героїв Дніпра” працює у звичайному режимі", - повідомили у метрополітені через приблизно 1,5 години після того, як роботу одного з вестибюлів станції припиняли через підтоплення.

Деталі

Таким чином, наразі робота метро відновлена у звичайному режимі.

Також у Київпастрансі вказали, що відновлено рух комунального громадського транспорту, який затримувався у дорозі через підтоплення вулиць.

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