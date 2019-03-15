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Зірвано продаж пулу кредитів банку на 900 млн грн - ФГВФО

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. Суд заборонив продаж пулу кредитів банку на понад 900 млн грн за позовом особи, яка не брала участі в торгах, ця перешкода має ознаки штучних і спрямована на фактичний зрив продажу лоту за найвищою ціною. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.

Зірвано продаж пулу кредитів банку на 900 млн грн - ФГВФО

"Угоду за підсумками аукціону з продажу пулу кредитів АТ "ДЕЛЬТА БАНК" зірвано судовою забороною за позовом юридичної особи, яка взагалі не брала участі в торгах. Окружний адміністративний суд Києва своєю ухвалою від 05.03.2019 за справою №640/3688/19 заборонив будь-які дії з проведення та оформлення результатів електронних торгів для продажу лоту. Таким чином кредиторам неплатоспроможного АТ "ДЕЛЬТА БАНК" завдано збитків на понад 906,2 млн грн – саме таку ціну запропонував покупець-переможець торгів", - йдеться у повідомленні.

Як уточнили у ФГВФО, 6 березня 2019 року відбулись електронні торги з продажу окремих активів неплатоспроможного АТ "ДЕЛЬТА БАНК", за підсумками аукціону було визначено переможця – компанію, яка надала найвищу цінову пропозицію у розмірі 906,2 млн грн.

Відповідно до правил, за якими проводився аукціон, протокол електронних торгів мав бути підписаний протягом 3 робочих днів з дня проведення торгів, тобто не пізніше 12 березня. Але оформленню результатів торгів завадило винесення ухвали Окружного адміністративного суду Києва. За висновками Фонду, ці перешкоди мають ознаки штучних і спрямовані на фактичний зрив продажу лоту за найвищою ціною.

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Повідомляється, що ухвалою, опублікованою в Єдиному державному реєстрі судових рішень 11.03.2019, Окружний адміністративний суд м. Києва задовольнив клопотання ТОВ "ФК "Октант", заборонивши вчиняти будь-які дії з проведення та оформлення результатів електронних торгів для продажу лоту. При цьому компанія-позивач жодним чином не брала участі в аукціоні, а отже, не йдеться про жодні порушення при його проведенні.

"Крім того, привертає увагу й постать судді, який ухвалив це рішення. Це суддя Окружного адміністративного суду м. Києва О. П. Огурцов, який уже не вперше виносить ухвали, що унеможливлюють виконання Фондом гарантування вкладів обов’язків, покладених на нього законом", - додали у ФГВФО.

У прес-службі зазначили, що ухвала про забезпечення позову, датована 05.03.2019, була оприлюднена значно пізніше – в кінці дня 11.03.2019, а отримана Банком - 12.03.2019. При цьому, у Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься інформація, що Ухвала набрала законної сили 05.03.2019, надіслана судом 07.03.2019, а зареєстрована 08.03.2019. Тобто, під час проведення електронних торгів 6 березня жодна зі сторін, задіяних у процесі торгів, не знала та не могла знати про заборону, що на той час уже нібито існувала.

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