Зірвано продаж пулу кредитів банку на 900 млн грн - ФГВФО

КИЇВ. 15 березня. УНН. Суд заборонив продаж пулу кредитів банку на понад 900 млн грн за позовом особи, яка не брала участі в торгах, ця перешкода має ознаки штучних і спрямована на фактичний зрив продажу лоту за найвищою ціною. Про це повідомляє прес-служба ФГВФО, передає УНН.