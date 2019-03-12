Фонд гарантування вкладів за тиждень заробив майже 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 23 банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на загальну суму 958,96 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФГВФО.
"З 4 по 10 березня було продано активи 23 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 958,96 млн грн", - йдеться у повідомленні.
У повідомленні зазначено, що з цієї суми на 934,28 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 23,97 млн грн - з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,18 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,21 млн грн - від продажу дебіторської заборгованості перед банками, 0,31 млн грн - від продажу монет та банківських металів.
Зокрема протягом тижня, що минув, реалізовано активи АТ "Дельта Банк" на суму 916,42 млн грн, АТ "ВТБ Банк" на суму 8,65 млн грн; ПАТ "КБ "Надра" на суму 7,99 млн грн; ПАТ "КБ "Хрещатик" на суму 2,48 млн грн та інші.
Нагадаємо, тиждень тому Фонд гарантування вкладів заробив майже 204 млн грн.