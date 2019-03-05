Фонд гарантування вкладів за тиждень заробив майже 204 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Протягом минулого тижня відбувся продаж активів 25 банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на загальну суму 203,81 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ФГВФО.
"З 25 лютого по 3 березня було продано активи 25 банків, що перебувають в управлінні Фонду, на загальну суму 203,81 млн грн", - повідомили у Фонді.
Із них, як зазначається, на суму 119,50 млн грн відбулися аукціони з продажу прав вимоги за кредитами та на суму 82,56 млн грн - з реалізації основних засобів банків. Крім того, 0,32 млн грн отримано у результаті безпосереднього продажу майна банків, 0,66 млн грн - від продажу дебіторської заборгованості перед банками, 0,54 млн грн - від реалізації активів групи "цінні папери/корпоративні права", 0,07 млн грн – від продажу монет та банківських металів, 0,16 млн грн - від продажу інших активів (нестачі, бланки, нематеріальні активи та ін.).
Зокрема, протягом тижня, що минув, реалізовано активи:
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- АТ "Дельта Банк" на суму 164,26 млн грн;
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- ПАТ "ВіЕйБі Банк" на суму 9,43 млн грн;
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- ПАТ "Енергобанк" на суму 8,74 млн грн;
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- ПАТ "Златобанк" на суму 5,77 млн грн;
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- ПАТ "КБ "Південкомбанк" на суму 2,68 млн грн;
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- ПАТ "Діамантбанк" на суму 2,61 млн грн;
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- ПАТ "КБ "Надра" на суму 2,54 млн грн;
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- АТ "Банк "Фінанси та Кредит" на суму 2,12 млн грн;
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- ПАТ "Інтеграл-банк" на суму 1,39 млн грн;
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- ПАТ "КБ "Хрещатик" на суму 1,10 млн грн.
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Раніше УНН повідомляв, активи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб скоротилися майже до 14 млрд грн.