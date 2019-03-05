Фонд гарантирования вкладов за неделю заработал почти 204 млн грн

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КИЕВ. 5 марта. УНН. На прошлой неделе состоялась продажа активов 25 банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на общую сумму 203,81 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.

"С 25 февраля по 3 марта было продано активы 25 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 203,81 млн грн", - сообщили в Фонде.

Из них, как отмечается, на сумму 119,50 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 82,56 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,32 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,66 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками, 0,54 млн грн - от реализации активов группы "ценные бумаги / корпоративные права", 0,07 млн грн - от продажи монет и банковских металлов, 0,16 млн грн - от продажи других активов (недостачи, бланки, нематериальные активы и др.).

В частности, в течение прошедшей недели реализовано активы:

  • АО "Дельта Банк" на сумму 164,26 млн грн;
  • ПАО "ВиЭйБи Банк" на сумму 9,43 млн грн;
  • ПАО "Энергобанк" на сумму 8,74 млн грн;
  • ПАО "Златобанк" на сумму 5,77 млн грн;
  • ПАО "КБ "Пивденкомбанк" на сумму 2,68 млн грн;
  • ПАО "Диамантбанк" на сумму 2,61 млн грн;
  • ПАО "КБ "Надра" на сумму 2,54 млн грн;
  • АО "Банк "Финансы и Кредит" на сумму 2,12 млн грн;
  • ПАО "Интеграл-банк" на сумму 1,39 млн грн;
  • ПАО "КБ "Хрещатик" на сумму 1,10 млн грн.

Ранее УНН сообщал, что активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц сократились почти до 14 млрд грн.

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