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Активи Фонду гарантування вкладів скоротилися майже до 14 млрд грн

Активи Фонду гарантування вкладів скоротилися майже до 14 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 лютого. УНН. Активи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 лютого 2019 року склали майже 14 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.

За даними прес-служби, загальна сума коштів у Фонді станом на 1 лютого 2019 року складає 13 707,37 млн грн. Надходження до Фонду від регулярного збору за січень 2019 року склали 892,68 млн грн.

Загальна сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків і банків, що ліквідуються, на 1 лютого, за даними Фонду, склала 89 225,5 млн грн.

На сайті Фонду зазначається, що станом на 1 лютого 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховується 77 банків-учасників.

Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів розпродасть сільгоспактиви на 5 млн грн. 

Українські Національні Новини

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