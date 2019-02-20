Активи Фонду гарантування вкладів скоротилися майже до 14 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Активи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб станом на 1 лютого 2019 року склали майже 14 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, передає УНН.
За даними прес-служби, загальна сума коштів у Фонді станом на 1 лютого 2019 року складає 13 707,37 млн грн. Надходження до Фонду від регулярного збору за січень 2019 року склали 892,68 млн грн.
Загальна сума коштів, виплачена вкладникам неплатоспроможних банків і банків, що ліквідуються, на 1 лютого, за даними Фонду, склала 89 225,5 млн грн.
На сайті Фонду зазначається, що станом на 1 лютого 2019 року у реєстрі учасників Фонду гарантування вкладів нараховується 77 банків-учасників.
Нагадаємо, Фонд гарантування вкладів розпродасть сільгоспактиви на 5 млн грн.