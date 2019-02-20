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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126030 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117590 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145209 просмотра

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Активы Фонда гарантирования вкладов сократились почти до 14 млрд грн

Активы Фонда гарантирования вкладов сократились почти до 14 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 9278 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц по состоянию на 1 февраля 2019 года составили почти 14 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает УНН.

По данным пресс-службы, общая сумма средств в Фонде по состоянию на 1 февраля 2019 составляет 13 707,37 млн грн. Поступления в Фонд от регулярного сбора за январь 2019 составили 892,68 млн грн.

Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются, на 1 февраля, по данным Фонда, составила 89 225,5 млн грн.

На сайте Фонда отмечается, что на 1 февраля 2019 в реестре участников Фонда гарантирования вкладов насчитывается 77 банков-участников.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов распродаст сельхозактивы на 5 млн грн.

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