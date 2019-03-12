Фонд гарантирования вкладов за неделю заработал почти 1 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. На прошлой неделе состоялась продажа активов 23 банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц на общую сумму 958,96 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФГВФЛ.
"С 4 по 10 марта было продано активы 23 банков, находящихся в управлении Фонда, на общую сумму 958,96 млн грн", - говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что из этой суммы на 934,28 млн грн состоялись аукционы по продаже прав требования по кредитам и на сумму 23,97 млн грн - по реализации основных средств банков. Кроме того, 0,18 млн грн получено в результате непосредственной продажи имущества банков, 0,21 млн грн - от продажи дебиторской задолженности перед банками, 0,31 млн грн - от продажи монет и банковских металлов.
В частности в течение прошедшей недели реализовано активы АО "Дельта Банк" на сумму 916,42 млн грн, АО "ВТБ Банк" на сумму 8,65 млн грн; ПАО "КБ" Надра "на сумму 7,99 млн грн; ПАО "КБ "Хрещатик" на сумму 2,48 млн грн и другие.
Напомним, неделю назад Фонд гарантирования вкладов заработал почти 204 млн грн.