Сорвана продажа пула кредитов банка на 900 млн грн - ФГВФЛ

"Соглашение по итогам аукциона по продаже пула кредитов АО "Дельта Банк" сорвано судебным запретом по иску юридического лица, которое вообще не принимало участия в торгах. Окружной административный суд Киева своим постановлением от 05.03.2019 по делу №640/3688/19 запретил любые действия по проведению и оформлению результатов электронных торгов для продажи лота. Таким образом кредиторам неплатежеспособного АО "Дельта Банк" нанесен ущерб более чем 906,2 млн грн - именно такую цену предложил покупатель-победитель торгов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в ФГВФЛ, 6 марта 2019 состоялись электронные торги по продаже отдельных активов неплатежеспособного АО "Дельта Банк", по итогам аукциона был определен победитель - компания, которая предоставила самую высокую ценовую предложение в размере 906,2 млн грн.

Согласно правилам, по которым проводился аукцион, протокол электронных торгов должен быть подписан в течение 3 рабочих дней со дня проведения торгов, то есть не позднее 12 марта. Но оформлению результатов торгов помешало вынесения решения Окружного административного суда Киева. По заключению Фонда, эти препятствия имеют признаки искусственных и направлены на фактический срыв продажи лота по самой высокой цене.

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Сообщается, что согласно постановлению, опубликованному в Едином государственном реестре судебных решений 11.03.2019, Окружной административный суд. Киева удовлетворил ходатайство ООО "ФК "Октант", запретив совершать любые действия по проведению и оформлению результатов электронных торгов для продажи лота. При этом компания-истец никак не участвовала в аукционе, а следовательно, речь не идет ни о каких нарушениях при его проведении.

"Кроме того, привлекает внимание и фигура судьи, принявшего это решение. Это судья Окружного административного суда г. Киева А. П. Огурцов, который уже не первый раз выносит решения, которые делают невозможным выполнение Фондом гарантирования вкладов обязанностей, возложенных на него законом", - добавили в ФГВФЛ.

В пресс-службе отметили, что решение об обеспечении иска, датированное 05.03.2019, было обнародовано значительно позже - в конце дня 11.03.2019, а полученное Банком - 12.03.2019. При этом, в Едином государственном реестре судебных решений содержится информация, что Постановление вступило в законную силу 05.03.2019, направлено судом 07.03.2019, а зарегистрировано 08.03.2019. То есть, во время проведения электронных торгов 6 марта ни одна из сторон, задействованных в процессе торгов, не знала и не могла знать о запрете, который в то время уже якобы существовал.

Напомним, Фонд гарантирования вкладов выставит на продажу 5 пулов неработающих кредитов.