Зінченко взяв участь у розгромній перемозі "Манчестер Сіті" над "Арсеналом"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. “Манчестер Сіті” українського футболіста Олександра Зінченка зробив черговий крок до завоювання титулу переможця Англійської Прем’єр-Ліги, повідомляє УНН з посиланням на сайт команди.
У гостьовому протистоянні 28-го туру з “Арсеналом” команда Зінченка виграла 3:0. У складі “міщан” забивали Бернарду і Давід Сільва, а також Лерой Сане. За “канонірів” пенальті не реалізував Обамеянг.
Футболіст збірної України вийшов на поле із заміни на 72 хвилині замість Вокера. Зінченко за оцінками виданням WhoScored отримав 6,6 бали — найвищий показник серед трьох футболістів “Сіті”, які виходили на заміну.
Зауважимо, що тепер на рахунку нашого легіонера п’ять матчів в АПЛ — мінімальна кількість, яка дає право гравцю на отримання чемпіонського кільця АПЛ у випадку завоювання клубом титулу. Донедавна “прохідним балом” для отримання медалі було 10 зустрічей у турнірі, але згодом цей поріг було знижено до п’яти.
Додамо також, “Манчестер Сіті” за 10 турів до закінчення чемпіонату має 75 очок і випереджає 2-гу команду турніру “Манчестер Юнайтед” на 16 пунктів.