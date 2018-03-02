Зинченко принял участие в разгромной победе "Манчестер Сити" над "Арсеналом"

В гостевом противостоянии 28-го тура с “Арсеналом” команда Зинченко выиграла 3:0. В составе “горожан” забивали Бернарду и Давид Сильва, а также Лерой Сане. За “канониров” пенальти не реализовал Обамеянг.

Футболист сборной Украины вышел на поле с замены на 72 минуте вместо Уокера. Зинченко по оценкам изданием WhoScored получил 6,6 балла — самый высокий показатель среди трех футболистов “Сити”, которые выходили на замену.

Заметим, что теперь на счету нашего легионера пять матчей в АПЛ — минимальное количество, которое дает право игроку на получение чемпионского кольца АПЛ в случае завоевания клубом титула. До недавнего времени “проходным баллом” для получения медали было 10 встреч в турнире, но впоследствии этот порог был снижен до пяти.

Добавим также, “Манчестер Сити” за 10 туров до окончания чемпионата имеет 75 очков и опережает 2-ю команду турнира “Манчестер Юнайтед” на 16 пунктов.