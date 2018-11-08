Зінченко назвав п'ятірку найкращих футболістів планети
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Український легіонер “Манчестр Сіті” Олександр Зінченко оприлюднив власну п’ятірку кращих футболістів світу, інформує УНН із посиланням на Goal.com.
На першому місці виявився хорватський півзахисник Лука Модріч з мадридського “Реала”, на другій сходинці розташувався гравець збірної Аргентини і каталонської “Барселони” Ліонель Мессі, а замикає трійку головний конкурент Мессі — зірка збірної Португалії і туринського “Ювентуса” Кріштіану Роналду.
Замкнули топ-5 молодий нападник “ПСЖ” і збірної Франції Кіліан Мбаппе — 4-й, за ним розташувався гравець “Ліверпуля” і збірної Єгипту Мохаммед Салах.
Як повідомляв УНН, Хосеп Гвардіола визначився із подальшою долею українця в “Манчестер Сіті”.