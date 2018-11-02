Гвардіола прийняв рішення щодо майбутнього Зінченка – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Півзахисник збірної України Олександр Зінченко покине стан англійського "Манчестер Сіті" в найближче трансферне вікно. Про це стверджує видання The Telegraph, повідомляє УНН.
Зокрема за інформацією англійської преси керманич блакитних Хосеп Гвардіола прийняв рішення відпустити футболіста до іншого клубу вже цією зимою. Тож низка команд, які активно цікавилися Зінченком влітку, матимуть нагоду таки підсилити свій склад чемпіоном Англії.
Відзначимо, що Зінченко виступає за "МС" з 2016 року і встиг стати чемпіоном Англії та володарем Кубку Футбольної ліги.
Як повідомляв УНН, раніше свій інтерес в отриманні Зінченка виявляли іспанський "Бетіс", "Жирона", а також англійський "Вулверхемптон".