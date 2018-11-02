Гвардиола принял решение относительно будущего Зинченко - СМИ

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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8 марта, 13:20 • 108771 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116841 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 155296 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 148318 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138316 просмотра

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7 марта, 08:52 • 174028 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118152 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 16570 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко покинет стан английского "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно. Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает УНН.

В частности, по информации английской прессы, руководитель голубых Хосеп Гвардиола принял решение отпустить футболиста в другой клуб уже этой зимой. Поэтому ряд команд, которые активно интересовались Зинченко летом, будут иметь возможность усилить свой состав чемпионом Англии.

Отметим, что Зинченко выступает за "МС" с 2016 года и успел стать чемпионом Англии и обладателем Кубка Футбольной лиги.

Как сообщал УНН, ранее свой интерес в получении Зинченко проявляли испанский "Бетис", "Жирона", а также английский "Вулверхэмптон".

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