Гвардиола принял решение относительно будущего Зинченко - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко покинет стан английского "Манчестер Сити" в ближайшее трансферное окно. Об этом пишет издание The Telegraph, сообщает УНН.
В частности, по информации английской прессы, руководитель голубых Хосеп Гвардиола принял решение отпустить футболиста в другой клуб уже этой зимой. Поэтому ряд команд, которые активно интересовались Зинченко летом, будут иметь возможность усилить свой состав чемпионом Англии.
Отметим, что Зинченко выступает за "МС" с 2016 года и успел стать чемпионом Англии и обладателем Кубка Футбольной лиги.
Как сообщал УНН, ранее свой интерес в получении Зинченко проявляли испанский "Бетис", "Жирона", а также английский "Вулверхэмптон".