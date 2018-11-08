Зинченко назвал пятерку лучших футболистов планеты

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108152 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116015 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154320 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147732 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138036 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128968 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173578 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118136 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141688 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145427 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Зинченко назвал пятерку лучших футболистов планеты

Зинченко назвал пятерку лучших футболистов планеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинский легионер “Манчестр Сити” Александр Зинченко обнародовал собственную пятерку лучших футболистов мира, информирует УНН со ссылкой на Goal.com.

На первом месте оказался хорватский полузащитник Лука Модрич из мадридского “Реала”, на второй строчке расположился игрок сборной Аргентины и каталонской “Барселоны” Лионель Месси, а замыкает тройку главный конкурент Месси — звезда сборной Португалии и туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду.

Заперли топ-5 молодой нападающий “ПСЖ” и сборной Франции Килиан Мбаппе — 4-й, за ним расположился игрок “Ливерпуля” и сборной Египта Мохаммед Салах.

Как сообщал УНН, Хосеп Гвардиола определился с дальнейшей судьбой украинца в “Манчестер Сити”.

Украинские Национальные Новости

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