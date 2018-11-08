Зинченко назвал пятерку лучших футболистов планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинский легионер “Манчестр Сити” Александр Зинченко обнародовал собственную пятерку лучших футболистов мира, информирует УНН со ссылкой на Goal.com.
На первом месте оказался хорватский полузащитник Лука Модрич из мадридского “Реала”, на второй строчке расположился игрок сборной Аргентины и каталонской “Барселоны” Лионель Месси, а замыкает тройку главный конкурент Месси — звезда сборной Португалии и туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду.
Заперли топ-5 молодой нападающий “ПСЖ” и сборной Франции Килиан Мбаппе — 4-й, за ним расположился игрок “Ливерпуля” и сборной Египта Мохаммед Салах.
Как сообщал УНН, Хосеп Гвардиола определился с дальнейшей судьбой украинца в “Манчестер Сити”.