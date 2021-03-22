Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" встановити клубний рекорд
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. За підсумками чвертьфінального поєдинку Кубку Англії проти "Евертона", "Манчестер Сіті" встановив клубний безпрограшний рекорд в матчах у гостях, передає УНН з посиланням на Twitter "містян".
Деталі
У цій кубковій грі (повний поєдинок зіграв Олександр Зінченко) “Манчестер Сіті” продовжив серію без поразок в гостях у всіх турнірах до 17 матчів. У цих зустрічах “містяни” здобули п’ятнадцять перемог і двічі зіграв внічию.
Примітно, що суперник підопічних Хосепа Гвардіоли по півфіналу визначиться за результатами жеребкування.
Нагадаємо
Авторитетний ресурс “Transfermarkt” оновив ціни на гравців АПЛ.