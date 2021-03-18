Регрес Ярмоленка та стабільність Зінченка: "Transfermarkt" оновив трансферні ціни гравців АПЛ

Деталі

Починаючи з 13 жовтня минулого року Ярмоленко подешевшав рівно в півтора рази - з 7,5 млн. євро до 5 млн. В останній раз вінгер оцінювався настільки низько в січні 2011 року, коли у віці 21 року захищав кольори київського "Динамо".

24-річний футболіст "Манчестер Сіті" Зінченко зараз оцінюється в 20 млн. євро. Вартість Зінченко не змінилася з передостаннього поновлення, яке датоване 13 жовтня минулого року.

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Конкурент Зінченко на позиції лівого захисника, 26-річний французький футболіст "городян" Бенжамен Менді, подешевшав з 28 до 22 млн, а ще один конкурент українця в складі "Манчестер Сіті", 26-річний португальський гравець Жоау Канселу, подорожчав з 36 до 50 млн.

Доповнення

У поточному сезоні Ярмоленко провів за "молотобійців" 21 матч у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі і віддав 4 результативні передачі. Зінченко також зіграв 21 раз у всіх турнірах та відзначився однією передачею.