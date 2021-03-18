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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 39164 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 56889 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Регресс Ярмоленко и стабильность Зинченко: "Transfermarkt" обновил трансфертные цены игроков АПЛ

Регресс Ярмоленко и стабильность Зинченко: "Transfermarkt" обновил трансфертные цены игроков АПЛ

Киев  •  УНН

 • 14419 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Авторитетный портал "Transfermarkt" обновил трансферную стоимость всех игроков Английской Премьер-лиги в которой выступают два представителя сборной Украины - Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко, передает УНН.

Детали

Начиная с 13 октября прошлого года Ярмоленко подешевел ровно в полтора раза - с 7,5 млн евро до 5 млн. В последний раз вингер оценивался столь низко в январе 2011 года, когда в возрасте 21 года защищал цвета киевского "Динамо".

24-летний футболист "Манчестер Сити" Зинченко сейчас оценивается в 20 млн евро. Стоимость Зинченко не изменилась с предпоследнего обновления, которое датировано 13 октября прошлого года.

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Конкурент Зинченко на позиции левого защитника, 26-летний французский футболист "горожан" Бенжамен Мэнди подешевел с 28 до 22 млн, а еще один конкурент украинца в составе "Манчестер Сити", 26-летний португальский игрок Жоау Канселу, подорожал с 36 до 50 млн.

Дополнение

В текущем сезоне Ярмоленко провел за "молотобойцев" 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи. Зинченко также сыграл 21 раз во всех турнирах и отметился одной передачей.

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