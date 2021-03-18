Зінченко продемонстрував стовідсотковий показник точності в матчі Ліги чемпіонів

Деталі

У домашньому поєдинку Ліги чемпіонів проти “Боруссії” М (2:0) півзахисник збірної України вийшов на заміну і провів на полі 28 хвилин. За цей час він запам’ятався тим, що не віддав жодної неточної передачі. Всього їх було 32. В сумі українець виконав 37 техніко-тактичних дій. Рейтинг ефективності гри (InStat Index) склав 307 балів.

Відзначимо, що для Зінченка це був 21-й поєдинок в поточному сезоні. У минулому році у нього зібралося 25 матчів, в позаминулому — 29.

Доповнення

Попереду у “Манчестер Сіті” вісім турів АПЛ, а також не менше двох ігор в Лізі чемпіонів, та виступи у внутрішніх кубкових турнірах.

Варто нагадати

Гра Маліновського не врятувала “Аталанту” від поразки у матчі з “Реалом”.