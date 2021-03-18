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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 54382 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 75391 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 110652 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 146153 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196218 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 193715 просмотра

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Зинченко продемонстрировал стопроцентный показатель точности в матче Лиги чемпионов

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Футболист сборной Украины Александр Зинченко продемонстрировал высокое качество передач в поединке плей-офф Лиги чемпионов против “Боруссии” М, передает УНН со ссылкой на сайт “Команды номер один”.

Детали

В домашнем поединке Лиги чемпионов против “Боруссии” М (2: 0) полузащитник сборной Украины вышел на замену и провел на поле 28 минут. За это время он запомнился тем, что не отдал ни одной неточной передачи. Всего их было 32. В сумме украинец выполнил 37 технико-тактических действий. Рейтинг эффективности игры (InStat Index) составил 307 баллов.

Отметим, что для Зинченко это был 21-й поединок в текущем сезоне. В прошлом году у него собралось 25 матчей, в позапрошлом — 29.

Дополнение

Впереди у “Манчестер Сити” восемь туров АПЛ, а также не менее двух игр в Лиге чемпионов, и выступления во внутренних кубковых турнирах.

Стоит напомнить

Игра Малиновского не спасла “Аталанту” от поражения в матче с “Реалом”.

Украинские Национальные Новости

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