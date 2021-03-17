Гра Маліновського не врятувала "Аталанту" від вильоту з плей-офф Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У другій битві змагального стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА "Реал" на "Альфредо ді Стефано" приймав італійську "Аталанту", передає кореспондент УНН.
Деталі
На 34 хвилині обрізка голкіпера Спортьєлло призвела до голу Каріма Бензема в порожню рамку воріт. Друге взяття воріт відбулося наприкінці години гри – українець Руслан Маліновський поступився у боротьбі супернику в центрі поля, а оборонець Рафаель Толой порушив правила у власній карній зоні. Як наслідок 11-метровий реалізував Серхіо Рамос.
На 68 хвилині супермоменти втратив Бензема, який спочатку з близької відстані розстрілював голкіпера бергамців, який відзначився сейвом, а на добиванні він поцілив у стійку.
Луїс Мюріель на 83 хвилині голом-красенем зі штрафного відіграв один м'яч, але через кілька хвилин остаточні цифри на табло встановив Марко Асенсіо – 3:1, і за підсумками двох матчів з рахунком 4:1 далі крокують "галактікос".
Доповнення
Маліновський відіграв повний поєдинок, але не відзначився результативними діями.