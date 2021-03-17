Игра Малиновского не спасла "Аталанту" от вылета из плей-офф Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Во второй битве соревновательного стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА "Реал" на "Альфредо ди Стефано" принимал итальянскую "Аталанту", передает корреспондент УНН.
Детали
На 34 минуте обрезка голкипера Спортьелло привела к голу Карима Бензема в пустую рамку ворот. Второе взятие ворот состоялось в конце часа игры — украинец Руслан Малиновский уступил в борьбе сопернику в центре поля, а защитник Рафаэль Толо нарушил правила в собственной штрафной зоне. В результате 11-метровый реализовал Серхио Рамос.
На 68 минуте супермоментом потерял Бензема, который сначала с близкого расстояния расстреливал голкипера бергамцив, который отметился сейвом, а на добивании он попал в штангу.
Луис Мюриэль на 83 минуте голом-красавцем со штрафного отыграл один мяч, но через несколько минут окончательные цифры на табло установил Марко Асенсио — 3:1, и по итогам двух матчей со счетом 4:1 далее идут “галактикос”.
Дополнение
Малиновский сыграл полный поединок, но не отметился результативными действиями.