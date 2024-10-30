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З'явився супутниковий знімок "університету спецназу імені путіна" у Чечні після атаки дрона

Київ • УНН

 • 18217 перегляди

Опубліковано супутниковий знімок "університету спецназу імені путіна" у Гудермесі після атаки дрона. На фото видно дим над дахом закладу.

З'явився супутниковий знімок "університету спецназу імені путіна" у Чечні після атаки дрона

З'явився супутниковий знімок "університету спецназу імені путіна" у Чечні у рф після атаки дрона. Його оприлюднила російська служба "Радіо Свобода", пише УНН.

Деталі

На знімку видно дим, що піднімається від даху університету. Він був зроблений о 10 годині 10 хвилині ранку за місцевим часом. 

Увечері у вівторок голова Чечні Рамзан Кадиров написав у телеграмі, що внаслідок удару загинули українські полонені, які нібито перебували в будівлі "Російського університету спецназу", але жодних підтверджень цим заявам немає.

"Російський університет спецназу" був заснований у Гудермесі у 2013 році, з нинішнього року носить ім'я володимира путіна. За твердженнями влади Чечні, з початку російського вторгнення в Україну навчання там пройшли тисячі людей, які згодом вирушали на війну.

Перша атака дрона на Чечню: під удар потрапив університет спецназу29.10.24, 09:36 • 13738 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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