З'явився супутниковий знімок "університету спецназу імені путіна" у Чечні після атаки дрона
Київ • УНН
Опубліковано супутниковий знімок "університету спецназу імені путіна" у Гудермесі після атаки дрона. На фото видно дим над дахом закладу.
З'явився супутниковий знімок "університету спецназу імені путіна" у Чечні у рф після атаки дрона. Його оприлюднила російська служба "Радіо Свобода", пише УНН.
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На знімку видно дим, що піднімається від даху університету. Він був зроблений о 10 годині 10 хвилині ранку за місцевим часом.
Увечері у вівторок голова Чечні Рамзан Кадиров написав у телеграмі, що внаслідок удару загинули українські полонені, які нібито перебували в будівлі "Російського університету спецназу", але жодних підтверджень цим заявам немає.
"Російський університет спецназу" був заснований у Гудермесі у 2013 році, з нинішнього року носить ім'я володимира путіна. За твердженнями влади Чечні, з початку російського вторгнення в Україну навчання там пройшли тисячі людей, які згодом вирушали на війну.
Перша атака дрона на Чечню: під удар потрапив університет спецназу29.10.24, 09:36 • 13738 переглядiв