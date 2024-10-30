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Появился спутниковый снимок "университета спецназа имени путина" в Чечне после атаки дрона

Появился спутниковый снимок "университета спецназа имени путина" в Чечне после атаки дрона

Киев  •  УНН

08:19 • 2979 просмотра

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Опубликован спутниковый снимок «университета спецназа имени путина» в Гудермесе после атаки дрона. На фото видно дым над крышей заведения.

Появился спутниковый снимок "университета спецназа имени путина" в Чечне в рф после атаки дрона. Его обнародовала российская служба "Радио Свобода", пишет УНН.

Детали

На снимке видно дым, поднимающийся от крыши университета. Он был сделан в 10 часов 10 минут утра по местному времени. 

Вечером во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров написал в телеграме, что в результате удара погибли украинские пленные, якобы содержавшиеся в здании "Российского университета спецназа", но никаких подтверждений этим заявлениям нет.

"Российский университет спецназа" был основан в Гудермесе в 2013 году, с нынешнего года носит имя владимира путина. По утверждениям властей Чечни, с начала российского вторжения в Украину обучение там прошли тысячи людей, которые впоследствии отправлялись на войну.

Первая атака дрона на Чечню: под удар попал университет спецназа29 октября 2024, 07:36 • 13015 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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