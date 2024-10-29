Первая атака дрона на Чечню: под удар попал университет спецназа
Киев • УНН
Беспилотник атаковал здание российского университета спецназа в Гудермесе, вызвав пожар на крыше. ПВО россии также сообщило об уничтожении 7 дронов в других регионах.
Дрон атаковал Чечню, под удар попал российский университет спецназа. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает УНН со ссылкой на Baza.
Детали
Удар дрона пришелся по крыше, как утверждается, пустующего здания на территории российского университета спецназа в Гудермесе. Начался пожар.
Жертв и пострадавших нет.
Как отмечается, это первая атака БПЛА на территории Чечни.
Дополнение
Тем временем в российском минобороны заявили, что в течение прошедшей дежурными средствами ПВО уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА над территорией белгородской области, два над территорией брянской области, два над территорией курской области и один – над акваторией Черного моря.
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