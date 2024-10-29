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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Первая атака дрона на Чечню: под удар попал университет спецназа

Первая атака дрона на Чечню: под удар попал университет спецназа

Киев  •  УНН

07:36 • 2460 просмотра

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Беспилотник атаковал здание российского университета спецназа в Гудермесе, вызвав пожар на крыше. ПВО россии также сообщило об уничтожении 7 дронов в других регионах.

Дрон атаковал Чечню, под удар попал российский университет спецназа. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, передает УНН со ссылкой на Baza. 

Детали

Удар дрона пришелся по крыше, как утверждается, пустующего здания на территории российского университета спецназа в Гудермесе. Начался пожар. 

Жертв и пострадавших нет.

Как отмечается, это первая атака БПЛА на территории Чечни. 

Дополнение

Тем временем в российском минобороны заявили, что в течение прошедшей дежурными средствами ПВО уничтожено 7 украинских беспилотных летательных аппаратов. Два БПЛА над территорией белгородской области, два над территорией брянской области, два над территорией курской области и один – над акваторией Черного моря.

ПВО Украины уничтожила более половины "шахедов" во время ночной атаки рф29 октября 2024, 07:27 • 3895 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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