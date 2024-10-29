Перша атака дрона на Чечню: під удар потрапив університет спецназу
Київ • УНН
Безпілотник атакував будівлю російського університету спецназу в Гудермесі, спричинивши пожежу на даху. ППО росії також повідомило про знищення 7 дронів в інших регіонах.
Дрон атакував Чечню, під удар потрапив російський університет спецназу. Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров, передає УНН з посиланням на Baza.
Деталі
Удар дрона припав на дах, як стверджується, порожньої будівлі на території російського університету спецназу в Гудермесі. Почалася пожежа.
Жертв і постраждалих немає.
Як зазначається, це перша атака БПЛА на території Чечні.
Доповнення
Тим часом у російському міноборони заявили, що протягом минулої доби черговими засобами ППО знищено 7 українських безпілотних літальних апаратів. Два БПЛА над територією бєлгородської області, два над територією брянської області, два над територією курської області та один - над акваторією Чорного моря.
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