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MIM-104 Patriot

Перша атака дрона на Чечню: під удар потрапив університет спецназу

Київ • УНН

 • 13738 перегляди

Безпілотник атакував будівлю російського університету спецназу в Гудермесі, спричинивши пожежу на даху. ППО росії також повідомило про знищення 7 дронів в інших регіонах.

Перша атака дрона на Чечню: під удар потрапив університет спецназу

Дрон атакував Чечню, під удар потрапив російський університет спецназу. Про це повідомив глава Чечні Рамзан Кадиров, передає УНН з посиланням на Baza. 

Деталі

Удар дрона припав на дах, як стверджується, порожньої будівлі на території російського університету спецназу в Гудермесі. Почалася пожежа. 

Жертв і постраждалих немає.

Як зазначається, це перша атака БПЛА на території Чечні. 

Доповнення

Тим часом у російському міноборони заявили, що протягом минулої доби черговими засобами ППО знищено 7 українських безпілотних літальних апаратів. Два БПЛА над територією бєлгородської області, два над територією брянської області, два над територією курської області та один - над акваторією Чорного моря.

ППО України знищила понад половину "шахедів" під час нічної атаки рф29.10.2024, 09:27 • 17019 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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