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"Зі своїм шапіто": французькі ведучі пожартували з Зеленського, посол України вимагає вибачень

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Французький телеканал RTL став об'єктом скандалу після жарту, який був пов'язаний з президентом України Володимиром Зеленським. Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає негайних вибачень, про це він написав це у Twitter, пише УНН.

Деталі

Посол України у Франції на своїй сторінці у Twitter опублікував фрагмент однієї з програм французького телеканалу RTL. Ведуча телеканалу починає ефір програми згадкою про те, що 15 травня, президент України Володимир Зеленський був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто".

Далі в програмі ведучі продовжують жартувати про "турне цирку Зеленського Європою" і його зустрічі з європейськими політиками. При цьому демонструють це як презентацію циркового виступу з метою "допомогти Україні".

Посол України у Франції Вадим Омельченко назвав таку поведінку французьких ведучих "цинізмом та безтактністю" та вимагає негайних вибачень.

Цитата

"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", – написав Омельченко.

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