"Зі своїм шапіто": французькі ведучі пожартували з Зеленського, посол України вимагає вибачень
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Французький телеканал RTL став об'єктом скандалу після жарту, який був пов'язаний з президентом України Володимиром Зеленським. Посол України у Франції Вадим Омельченко вимагає негайних вибачень, про це він написав це у Twitter, пише УНН.
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Посол України у Франції на своїй сторінці у Twitter опублікував фрагмент однієї з програм французького телеканалу RTL. Ведуча телеканалу починає ефір програми згадкою про те, що 15 травня, президент України Володимир Зеленський був у Єлисейському палаці "зі своїм шапіто".
Далі в програмі ведучі продовжують жартувати про "турне цирку Зеленського Європою" і його зустрічі з європейськими політиками. При цьому демонструють це як презентацію циркового виступу з метою "допомогти Україні".
Посол України у Франції Вадим Омельченко назвав таку поведінку французьких ведучих "цинізмом та безтактністю" та вимагає негайних вибачень.
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"Який цинізм та безтактність, не притаманні дружньому французькому народу. Без емпатії, без відповідальності. Вимагаю вибачень перед моїм президентом і народом України, що страждає і бореться за свою свободу, але також і вашу свободу та можливість насолоджуватися легкістю буття", – написав Омельченко.
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