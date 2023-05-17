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"Со своим шапито": французские ведущие пошутили над Зеленским, посол Украины требует извинений

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 мая. УНН. Французский телеканал RTL стал объектом скандала после шутки, которая была связана с президентом Украины Владимиром Зеленским. Посол Украины во Франции Вадим Омельченко требует немедленных извинений, об этом он написал это в Twitter, пишет УНН.

Детали

Посол Украины во Франции на своей странице в Twitter опубликовал фрагмент одной из программ французского телеканала RTL. Ведущая телеканала начинает эфир программы упоминанием о том, что 15 мая, президент Украины Владимир Зеленский был в Елисейском дворце "со своим шапито".

Далее в программе ведущие продолжают шутить о "турне цирка Зеленского по Европе" и его встречах с европейскими политиками. При этом демонстрируют это как презентацию циркового выступления с целью "помочь Украине".

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко назвал такое поведение французских ведущих "цинизмом и бестактностью" и потребовал немедленных извинений.

Цитата

"Какой цинизм и бестактность, не присущие дружественному французскому народу. Без эмпатии, без ответственности. Требую извинений перед моим президентом и народом Украины, страдающим и борющимся за свою свободу, но также и вашу свободу и возможность наслаждаться легкостью бытия", – написал Омельченко.

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