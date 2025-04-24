Житомирщина зазнала комбінованої атаки рф: пошкоджено будинки, поранено рятувальника
Київ • УНН
Уночі російські війська атакували Житомирську область, внаслідок чого було поранено рятувальника та пошкоджено будинки. Також пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС, ліквідовано пожежу на площі 2500 кв. м.
Російські війська вночі атакували Житомирську область, поранено рятувальника, пошкоджено гаражі, будинки, 4 одиниці техніки ДСНС, ліквідовано пожежу на площі 2500 кв. м, повідомив у четвер голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, пише УНН.
росія знов демонструє світові те, що вона розуміє під прагненням до миру. Сьогодні вночі Житомирщина зазнала декількох комбінованих атак з повітря
З його слів, внаслідок ворожого обстрілу були пошкоджені приватні гаражі, виникла пожежа. Також вибуховою хвилею вибило вікна у декількох багатоквартирних житлових будинках.
Внаслідок повторного обстрілу поранений один рятувальник та пошкоджено 4 одиниці техніки ДСНС. Пожежу ліквідовано на загальній площі 2500 кв. м
Як повідомили у ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на Житомирщині.
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