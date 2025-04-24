Житомирская область подверглась комбинированной атаке рф: повреждены дома, ранен спасатель
Киев • УНН
Ночью российские войска атаковали Житомирскую область, в результате чего был ранен спасатель и повреждены дома. Также повреждены 4 единицы техники ГСЧС, ликвидирован пожар на площади 2500 кв. м.
Российские войска ночью атаковали Житомирскую область, ранен спасатель, повреждены гаражи, дома, 4 единицы техники ГСЧС, ликвидирован пожар на площади 2500 кв. м, сообщил в четверг глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, пишет УНН.
россия вновь демонстрирует миру то, что она понимает под стремлением к миру. Сегодня ночью Житомирщина подверглась нескольким комбинированным атакам с воздуха
По его словам, в результате вражеского обстрела были повреждены частные гаражи, возник пожар. Также взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.
В результате повторного обстрела ранен один спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Пожар ликвидирован на общей площади 2500 кв. м
Как сообщили в ГСЧС, спасатели ликвидировали последствия российской атаки на Житомирщине.
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