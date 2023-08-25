Жнива-2023: намолотили майже 29 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. В Україні намолочено майже 29 млн тонн нового врожаю, передає УНН із посиланням на Міністерство аграрної політики та продовольства України.
Цитата
"28 млн 769 тис. тонн зерна намолотили українські аграрії станом на кінець літа", - повідомили у відомстві.
Деталі
Збір ранніх зернових культур проведено на площі 6 531 тис. га при врожайності 44,0 ц/га, в т.ч.:
пшениці обмолочено 4647 тис. га, (врожайність – 47,2 ц/га), намолочено 21939 тис. тонн;
ячменю обмолочено 1484 тис. га (врожайність – 38,9 ц/га), намолочено 5766 тис. тонн;
гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність – 25 ц/га), намолочено 385,6 тис. тонн;
проса обмолочено 8,21 тис. га (врожайність – 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тис. тонн;
гречки обмолочено 1,98 тис. га (врожайність – 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тис. тонн;
інших зернових та зернобобових культур обмолочено 237 тис. га, намолочено 661,9 тис. тонн.
Додамо
За даними Мінагрополітики, лідером з намолоту зернових залишається Одещина – 3,2 млн тонн, далі йдуть Дніппропетровщина – 2,6 млн тонн та Вінниччина – 2,3 млн тонн. Найбільше обмолотили площ зернових на Запоріжжі – 96%.
15 областей завершили збирання ріпаку. Наразі його обмолочено на площі 1389 тис. га, намолочено 3985 тис. тонн насіння при урожайності 28,7 ц/га.