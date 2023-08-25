Жатва-2023: намолотили почти 29 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Украине намолочено почти 29 млн тонн нового урожая, передает УНН со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
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"28 млн 769 тыс. тонн зерна намолотили украинские аграрии по состоянию на конец лета", - сообщили в ведомстве.
Детали
Сбор ранних зерновых культур проведен на площади 6 531 тыс. га при урожайности 44,0 ц/га, в т.ч.:
пшеницы обмолочено 4647 тыс. га, (урожайность – 47,2 ц/га), намолочено 21939 тыс. тонн;
ячменя обмолочено 1484 тыс. га (урожайность – 38,9 ц/га), намолочено 5766 тыс. тонн;
гороха обмолочено 154 тыс. га (урожайность – 25 ц/га), намолочено 385,6 тыс. тонн;
проса обмолочено 8,21 тыс. га (урожайность – 17,6 ц/га), намолочено 14,42 тыс. тонн;
гречки обмолочено 1,98 тыс. га (урожайность – 14,7 ц/га), намолочено 2,92 тыс. тонн;
других зерновых и зернобобовых культур обмолочено 237 тыс. га, намолочено 661,9 тыс. тонн.
Добавим
По данным Минагрополитики, лидером по намолоту зерновых остается Одесская область – 3,2 млн тонн, далее следуют Днепропетровщина – 2,6 млн тонн и Винницкая область – 2,3 млн тонн. Больше всего обмолотили площадей зерновых на Запорожье – 96%.
15 областей завершили уборку рапса. Сейчас он обмолочен на площади 1389 тыс. га, намолочено 3985 тыс. тонн семян при урожайности 28,7 ц/га.