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Жмак звинуватив Наглядову Раду у "дорогих" кредитах "Укрзаізниці"

Київ • УНН

 • 18135 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. Ексголова "Укрзалізниці" Володимир Жмак звинуватив Наглядову раду в дорогих кредитах, яке набрало правління державної компанії, передає УНН.

Жмак звинуватив Наглядову Раду у "дорогих" кредитах "Укрзаізниці"

Цитата:

"Питання важчезного кредитного портфеля, який чомусь не рефінансувався і не реструктурувався за часи роботи Наглядової ради. 12 % річних в доларах, 10% в доларах – з такими кредитами компанія не може нормально працювати", - наголосив Жмак.

Деталі

Він додав, що Тимчасова слідча комісія повинна домогтися відповіді від Наглядової ради щодо цих кредитів.

"Чому не здійснювалися будь-які заходи щодо реструктуризації цього кредитного портфеля? Це теж одне із питань на яке мала дати відповідь ТСК: "Що робила Наглядова рада?", - резюмував Жмак.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявив, що банкрутство "Укрзалізниці" пов’язане з кредитними схемами і надвисокими ставками запозичень.

"Укрзалізниця" має кредитну заборгованість у сотні мільйонів доларів... Вони брали кредити під 10-12%. На цьому заробляла та чи інша "прокладка" між банком - тим чи іншим - і "Укрзалізницею"... Тому одна з причин - накопичення кредитів із дуже високою ставкою", - казав Президент.

Та виявилось, що такі ставки були лише у доларах. У гривні запозичення 2020 року були за ставкою 10-16%, а у 2019 році взагалі ставка доходила до 20%.

Попри критичні економічні показники Наглядова Рада та правління "Укрзалізниці" продовжували нараховувати собі високі зарплати та премії.

“Провідним управлінським персоналом вважається правління АТ “Укрзалізниця” у складі 6 осіб та Наглядова Рада у складі 5 осіб станом на 31 грудня. У 2020 та 2019 роках винагороди правлінню АТ “Укрзалізниця” складалися в основному із заробітної плати, відповідних нарахувань та премій та становили 53 018 000 грн та 71 417 000 грн відповідно. У 2020 році винагороди членам наглядової ради становили 20 676 000 грн (2019 рік: 43 425 000 грн), - зазначено у звіті “Укрзалізниці”.

Додатково

У Верховній Раді під головуванням народного депутата від фракції “Слуга народу” Юлії Гришиної продовжує працювати Тимчасова слідча комісія з оцінки критичного стану “Укрзалізниці”. ТСК вже домоглася звільнення неефективного керівництва компанії та членів Наглядової Ради, яких переоберуть найближчим часом. Також ТСК вказала на незадовільну роботу НАБУ з протидії корупції в “Укрзалізниці” та наполегливо рекомендувала керівнику бюро Артему Ситнику організувати роботу підлеглих так, аби детективи зі спеціального відділу розслідування корупції в “Укрзалізниці” могли займатися своїми прямими обов’язками, а не сторонніми справами.

Раніше УНН повідомляв, що головний “залізничний” детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов замість розслідування корупції в “Укрзалізниці” відвідував оплачувані фондом “Відродження” Джорджа Сороса тренінги, розробляв для них мобільні застосунки, а також проводив лекції в соцмережі Clubhouse.

Крім того, цей детектив розслідував справу “Роттердам+”, яку САП на днях вчетверте закрила через відсутність доказів вини.

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