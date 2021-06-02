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Жмак обвинил Наблюдательный Совет в "дорогих" кредитах "Укрзаизници"

Киев • УНН

 • 18135 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Экс-глава "Укрзализныци" Владимир Жмак обвинил Наблюдательный совет в дорогих кредитах, которое набрало правление государственной компании, передает УНН.

Жмак обвинил Наблюдательный Совет в "дорогих" кредитах "Укрзаизници"

Цитата:

"Вопрос тяжелейшего кредитного портфеля, который почему-то не рефинансировался и не реструктурировался за время работы Наблюдательного совета. 12% годовых в долларах, 10% в долларах - с такими кредитами компания не может нормально работать", - подчеркнул Жмак.

Детали

Он добавил, что Временная следственная комиссия должна добиться ответа от Наблюдательного совета по этим кредитам.

"Почему не осуществлялись какие-либо меры по реструктуризации этого кредитного портфеля? Это тоже один из вопросов, на которое должна была дать ответ ВСК: "Что делал Наблюдательный совет?", - резюмировал Жмак.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявил, что банкротство "Укрзализныци" связано с кредитными схемами и сверхвысокими ставками заимствований.

"Укрзализныця" имеет кредитную задолженность в сотни миллионов долларов... Они брали кредиты под 10-12%. На этом зарабатывала та или иная "прокладка" между банком - тем или иным - и "Укрзализныцей"... Поэтому одна из причин - накопления кредитов с очень высокой ставке ", - сказал Президент.

Но оказалось, что такие ставки были только в долларах. В гривне заимствования в 2020 году были по ставке 10-16%, а в 2019 году вообще ставка доходила до 20%.

Несмотря на критические экономические показатели Наблюдательный Совет и правление "Укрзализныци" продолжали начислять себе высокие зарплаты и премии.

"Ведущим руководством считается правления АО "Укрзализныця" в составе 6 человек и Наблюдательный Совет в составе 5 человек по состоянию на 31 декабря. В 2020 и 2019 годах вознаграждения правлению АО "Укрзализныця" состояли в основном из заработной платы, соответствующих начислений и премий и составляли 53 018 000 грн и 71 417 000 грн соответственно. В 2020 году вознаграждения членам наблюдательного совета составили 20 676 000 грн (2019 год: 43 425 000 грн), - говорится в отчете "Укрзализныци".

Дополнительно

В Верховной Раде под председательством народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлии Гришиной продолжает работать Временная следственная комиссия по оценке критического состояния "Укрзализныци". ВСК уже добилась увольнения неэффективного руководства компании и членов Наблюдательного Совета, которых переизберут в ближайшее время. Также ВСК указала на неудовлетворительную работу НАБУ по противодействию коррупции в "Укрзализныце" и настоятельно рекомендовала руководителю бюро Артему Сытнику организовать работу подчиненных так, чтобы детективы из специального отдела по расследованию коррупции в "Укрзализныце" могли заниматься своими прямыми обязанностями, а не посторонними делами.

Ранее УНН сообщал, что главный "железнодорожный" детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов вместо расследования коррупции в "Укрзализныце" посещал оплачиваемые фондом "Возрождение" Джорджа Сороса тренинги, разрабатывал для них мобильные приложения, а также проводил лекции в соцсети Clubhouse.

Кроме того, этот детектив расследовал дело "Роттердам +", которое САП на днях в четвертый раз закрыла из-за отсутствия доказательств вины.

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