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ЖК Scandia у новому проекті знайомить українців з архітектурою Норвегії та Фінляндії

ЖК Scandia у новому проекті знайомить українців з архітектурою Норвегії та Фінляндії

Київ • УНН

 • 9906 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Європейська будівельна компанія зводить у Броварах один із найбільших житлових комплексів — ЖК Scandia, для того, аби ближче познайомити українців зі скандинавською філософією та, у такий спосіб, архітектурою Норвегії й Фінляндії, передає УНН.

“Кажуть, що з розвитку архітектури можна простежити розвиток історії цілої країни. Архітектурний стиль Норвегії завжди залежав не тільки від модних європейських тенденцій, а й від економічного становища країни, технічної оснащеності, демографії і культурних змін. А якщо норвезькі архітектори і запозичували щось, то робили це не повністю: вони пристосовували будівлі під місцевий клімат з холодними зимами і різким вітром.

Що стосується Фінляндії, то більше 70% всіх споруд в країні було побудовано вже в ХХ столітті. Сучасна фінська архітектура відома своєю простотою і чіткістю ліній, а її важливим елементом є світло”, — розповіли в ЖК Scandia.

Мандрівник Ростислав Пономарьов поділився з нами своїми враженнями від поїздки в Норвегію і Фінляндію. Там він побував у водному і пішому поході з наметами, що дозволило йому отримати насолоду від приголомшливої північної природи і побачити, як влаштоване життя у віддалених куточках цих країн.

“Перш за все, я звернув увагу на те, що будівлі на Півночі дуже технологічні: навіть у рибальських будиночків з дерева є сонячні батареї. У Норвегії будинки фарбують у червоний колір: так їх краще видно здалеку.

Усі будівлі дуже лаконічні і мінімалістичні. Будинки в 1-2 поверху з невеликими вікнами, поруч газон, навколо все чисто, ніяких прибудов або сараїв. Рідко, але зустрічаються екстравагантні споруди, на зразок таких церков”, - розповів мандрівник.

Як повідомляв УНН, ЖК Scandia у новому проекті познайомить українців з архітектурою скандинавських країн.

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