ЖК Scandia в новом проекте знакомит украинцев с архитектурой Норвегии и Финляндии

"Говорят, что по развитию архитектуры можно проследить развитие истории целой страны. Архитектурный стиль Норвегии всегда зависел не только от модных европейских тенденций, но и от экономического положения страны, технической оснащенности, демографии и культурных изменений. А если норвежские архитекторы и заимствовали что-то, то делали это не полностью: они приспосабливали здания под местный климат с холодными зимами и резким ветром.

Что касается Финляндии, то более 70% всех сооружений в стране было построено уже в ХХ веке. Современная финская архитектура известна своей простотой и четкостью линий, а ее важным элементом является свет ", - рассказали в ЖК Scandia.

Путешественник Ростислав Пономарев поделился с нами своими впечатлениями от поездки в Норвегию и Финляндию. Там он побывал в водном и пешем походе с палатками, что позволило ему насладиться потрясающей северной природы и увидеть, как устроена жизнь в отдаленных уголках этих стран.

"Прежде всего, я обратил внимание на то, что здания на Севере очень технологичны: даже в рыболовных домиков из дерева есть солнечные батареи. В Норвегии дома красят в красный цвет: так их лучше видно издалека.

Все здания очень лаконичные и минималистичные. Дома в 1-2 этажа с небольшими окнами, рядом газон, вокруг все чисто, никаких пристроек или сараев. Редко, но встречаются экстравагантные сооружения, вроде таких церквей ", - рассказал путешественник.

Как сообщал УНН, ЖК Scandia в новом проекте познакомит украинцев с архитектурой скандинавских стран.