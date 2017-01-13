Жителя Краматорська судитимуть за вбивство на Донеччині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Краматорчанин, який 1,5 роки переховувався від правоохоронних органів за вбивство, постане перед судом. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Так, 30-річний чоловік 1,5 роки перебував у міжнародному розшуку. Його затримано у Білорусії та за клопотанням прокуратури екстраговано до України, де він понесе відповідальність відповідно до діючого законодавства.

Встановлено, що чоловік у серпні 2014 року разом із товаришем, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, прийшов до свого знайомого аби з’ясувати стосунки. Під час спілкування між чоловіками сталася сварка, в ході якої зловмисники завдали численні удари потерпілому в різні частини тіла, які призвели до його смерті.

Дії чоловіків кваліфіковано за ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження що спричинило смерть потерпілого) КК України.

Наразі затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт відносно 30-річного зловмисника. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Поплічника обвинуваченого, у 2015 році засуджено до дев'яти років позбавлення волі.

Українські Національні Новини

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