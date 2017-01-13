Жителя Краматорска будут судить за убийство в Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Краматорчанин, который 1,5 года скрывался от правоохранительных органов за убийство, предстанет перед судом. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Так, 30-летний мужчина 1,5 года находился в международном розыске. Его задержали в Белоруссии и по ходатайству прокуратуры экстрадировали в Украину, где он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Установлено, что мужчина в августе 2014 года вместе с товарищем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своему знакомому чтобы выяснить отношения. Во время общения между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленники нанесли многочисленные удары потерпевшему в различные части тела, которые привели к его смерти.
Действия мужчин квалифицированы по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.
Утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 30-летнего злоумышленника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Подельника обвиняемого, в 2015 году приговорили к 9 годам лишения свободы.