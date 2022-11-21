Жителька Херсона ховала український прапор під бруківкою
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Одна з жительок деокупованого Херсона під бруківкою ховала український прапор від російських військових, пише УНН із посиланням на Facebook Центру національного спротиву.
Цитата
"Він у нас висів на стіні в кімнаті довго, його було видно з вулиці. Потім вони (росіяни – ред.) почали обшукувати двори й хати, навіть знімали плитку. Був випадок, що до сусідів під'їхали і забрали чоловіка. Я бачила, що вони не обшукували нічого за двором, і тому я його винесла. Прапор у мене в тротуарі був закопаний", – розповіла жінка.
Нагадаємо
У поліції показали підвальне приміщення в Херсоні, де російські окупанти влаштували катівню для українських патріотів.