Жителька Херсона ховала український прапор під бруківкою

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"Він у нас висів на стіні в кімнаті довго, його було видно з вулиці. Потім вони (росіяни – ред.) почали обшукувати двори й хати, навіть знімали плитку. Був випадок, що до сусідів під'їхали і забрали чоловіка. Я бачила, що вони не обшукували нічого за двором, і тому я його винесла. Прапор у мене в тротуарі був закопаний", – розповіла жінка.

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