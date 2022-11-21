Жительница Херсона прятала украинский флаг под брусчаткой

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"Он у нас висел на стене в комнате долго, его было видно с улицы. Потом они (россияне – ред.) начали обыскивать дворы и дома, даже снимали плитку. Был случай, что к соседям подъехали и забрали мужчину. Я видела, что они не обыскивали ничего за двором, и поэтому я его вынесла. Флаг у меня в тротуаре был закопан", – рассказала женщина.

Напомним

В полиции показали подвальное помещение в Херсоне, где российские оккупанты устроили пыточную для украинских патриотов.