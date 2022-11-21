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В ізоляторі в Херсоні окупанти влаштували катівню для українських патріотів - ОВА

В ізоляторі в Херсоні окупанти влаштували катівню для українських патріотів - ОВА

Київ • УНН

 • 372463 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські окупанти влаштували катівню для українських патріотів в ізоляторі тимчасового тримання Херсона. У поліції показали підвальне приміщення, де катували людей. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.

Цитата

«В ізоляторі тимчасового тримання Херсона російські окупанти влаштували катівню для українських патріотів. Ігор Дем’янюк, начальник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів ГУ Нацполіції у Херсонській області, показав підвальне приміщення, де катували українців», - написав Янушевич.

Деталі

Він повідомив, що у цьому підвалі українців били, ранили, катували ударами електричного струму.

«Така доля чекала на херсонців, що відмовлялися співпрацювати з ворогом. Ще в ізоляторі виявили цілий склад з награбованою побутовою технікою, яку окупанти збиралися забрати з собою», - зазначив Янушевич.

Доповнення

У звільненому Херсоні виявили ще чотири катівні, де під час окупації російські війська незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

17 листопада повідомляли, що на деокупованій території Херсонської області виявили 11 місць несвободи, серед яких 4 катівні.

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