В ізоляторі в Херсоні окупанти влаштували катівню для українських патріотів - ОВА

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«В ізоляторі тимчасового тримання Херсона російські окупанти влаштували катівню для українських патріотів. Ігор Дем’янюк, начальник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів ГУ Нацполіції у Херсонській області, показав підвальне приміщення, де катували українців», - написав Янушевич.

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Він повідомив, що у цьому підвалі українців били, ранили, катували ударами електричного струму.

«Така доля чекала на херсонців, що відмовлялися співпрацювати з ворогом. Ще в ізоляторі виявили цілий склад з награбованою побутовою технікою, яку окупанти збиралися забрати з собою», - зазначив Янушевич.

Доповнення

У звільненому Херсоні виявили ще чотири катівні, де під час окупації російські війська незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.

17 листопада повідомляли, що на деокупованій території Херсонської області виявили 11 місць несвободи, серед яких 4 катівні.