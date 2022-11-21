В ізоляторі в Херсоні окупанти влаштували катівню для українських патріотів - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Російські окупанти влаштували катівню для українських патріотів в ізоляторі тимчасового тримання Херсона. У поліції показали підвальне приміщення, де катували людей. Про це в Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, передає УНН.
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«В ізоляторі тимчасового тримання Херсона російські окупанти влаштували катівню для українських патріотів. Ігор Дем’янюк, начальник відділу розслідувань особливо тяжких злочинів ГУ Нацполіції у Херсонській області, показав підвальне приміщення, де катували українців», - написав Янушевич.
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Він повідомив, що у цьому підвалі українців били, ранили, катували ударами електричного струму.
«Така доля чекала на херсонців, що відмовлялися співпрацювати з ворогом. Ще в ізоляторі виявили цілий склад з награбованою побутовою технікою, яку окупанти збиралися забрати з собою», - зазначив Янушевич.
Доповнення
У звільненому Херсоні виявили ще чотири катівні, де під час окупації російські війська незаконно утримували людей і жорстоко їх катували.
17 листопада повідомляли, що на деокупованій території Херсонської області виявили 11 місць несвободи, серед яких 4 катівні.