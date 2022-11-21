У Херсоні виявили ще чотири катівні – Офіс Генпрокурора

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"Прокурори органів прокуратури Херсонської області спільно з поліцейськими та експертами провели огляди чотирьох приміщень, де під час захоплення міста окупанти незаконно утримували людей і жорстоко їх катували", - ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, під час окупації Херсона російські військові і представники спецслужб рф у захоплених будівлях Херсонського ізолятора тимчасового тримання, слідчому ізоляторі та в одному з райвідділів поліції облаштували псевдоправоохоронні органи.

"Про це свідчать виявлені документи, у тому числі так звані посвідчення представників окупаційної поліції, графіки чергувань, розклеєні позначки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Вилучено частини резинових кийків, дерев’яну биту, апарат, яким окупанти катували мирних мешканців струмом, лампу розжарювання та кулі зі стін. У камерах та підвалах відносно людей застосовувалися різні методи тортур, фізичне та психологічне насильство", - інформує ОГП.

Як повідомили, у підвалі однієї з офісних будівель, де окупанти також влаштували катівню, правоохоронці виявили частину металопластикової труби, кайданки та інші речі.

Нагадаємо

17 листопада повідомляли, що на деокупованій території Херсонської області виявили 11 місць несвободи, серед яких 4 катівні.