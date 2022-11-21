В Херсоне обнаружили еще четыре пыточные – Офис Генпрокурора

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"Прокуроры органов прокуратуры Херсонской области совместно с полицейскими и экспертами провели осмотры четырех помещений, где во время захвата города оккупанты незаконно удерживали людей и жестоко их пытали", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, во время оккупации Херсона российские военные и представители спецслужб рф в захваченных зданиях Херсонского изолятора временного содержания, следственном изоляторе и в одном из райотделов полиции обустроили псевдоправоохранительные органы.

"Об этом свидетельствуют обнаруженные документы, в том числе так называемые удостоверения представителей оккупационной полиции, графики дежурств, расклеенные отметки "дежурная часть", "кабинет следствия", "уголовный розыск". Изъяты части резиновых дубинок, деревянную биту, аппарат, которым оккупанты пытали мирных жителей током, лампу накаливания и пули со стен. В камерах и подвалах в отношении людей применялись различные методы пыток, физическое и психологическое насилие", - информирует ОГП.

Как сообщили, в подвале одного из офисных зданий, где оккупанты также устроили пыточную, правоохранители обнаружили часть металлопластиковой трубы, наручники и другие вещи.

Напомним

17 ноября сообщали, что на деоккупированной территории Херсонской области обнаружили 11 мест несвободы, среди которых 4 застенки.